Овощи и яйца подешевели в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на основные продукты в республике за неделю с 25 июня по 1 июля. Информация представлена на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов снизились цены на свеклу (9,2%), огурцы (4,8%), помидоры (3,5%), морковь (2,5%). При этом подорожали капуста (2,6%), картофель (2%), яблоки (0,7%), лук (0,2%).

Из числа других товаров снизились цены на вермишель, печенье, яйца (1,1 - 2,8%). Вместе с тем подорожали сыры, колбасы, соль (0,8 - 3,8%).

Мониторинг цен ведется в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Joshua Rawson Harris