Цены на топливо продолжают расти в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на топливо в республике за неделю с 25 июня по 1 июля. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, бензин марки АИ-95, АИ-98 и выше стал дороже на 0,5%. Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Мониторинг цен на бензин проводится в трех городах Карелии. Специалисты следят за стоимостью топлива в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt