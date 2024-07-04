04 июля 2024, 11:29
Цены на топливо продолжают расти в Карелии
Бензин дорожает в республике этим летом
Карелиястат рассказал об изменении цен на топливо в республике за неделю с 25 июня по 1 июля. Данные приводятся на сайте ведомства.
Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, бензин марки АИ-95, АИ-98 и выше стал дороже на 0,5%. Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.
Мониторинг цен на бензин проводится в трех городах Карелии. Специалисты следят за стоимостью топлива в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt