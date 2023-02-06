Жителей карельского поселка осмотрела выездная бригада врачей

В минувшую субботу специалисты Кемской ЦРБ работали в ФАПе в поселке Кривой Порог. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В состав выездной бригады вошли фельдшер поликлиники, стоматолог, педиатр, лор и кардиолог. Специалисты осмотрели 45 взрослых и 21 ребенка.

Медики дали рекомендации людям, которые нуждались в лечении. Был произведен забор крови для проведения анализа в лаборатории больницы. // Фото Кемской ЦРБ