06 февраля 2023, 08:27
Общество

Жителей карельского поселка осмотрела выездная бригада врачей

Специалисты Кемской больницы работали в поселке Кривой Порог

В минувшую субботу специалисты Кемской ЦРБ работали в ФАПе в поселке Кривой Порог. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В состав выездной бригады вошли фельдшер поликлиники, стоматолог, педиатр, лор и кардиолог. Специалисты осмотрели 45 взрослых и 21 ребенка.

Медики дали рекомендации людям, которые нуждались в лечении. Был произведен забор крови для проведения анализа в лаборатории больницы. // Фото Кемской ЦРБ

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Кемская ЦРБ
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