06 февраля 2023, 08:27
Жителей карельского поселка осмотрела выездная бригада врачей
Специалисты Кемской больницы работали в поселке Кривой Порог
В минувшую субботу специалисты Кемской ЦРБ работали в ФАПе в поселке Кривой Порог. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В состав выездной бригады вошли фельдшер поликлиники, стоматолог, педиатр, лор и кардиолог. Специалисты осмотрели 45 взрослых и 21 ребенка.
Медики дали рекомендации людям, которые нуждались в лечении. Был произведен забор крови для проведения анализа в лаборатории больницы. // Фото Кемской ЦРБ