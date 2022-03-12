Жителей Карелии просят сообщать о наркопритонах в полицию

В Карелии с 14 по 25 марта пройдет первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сообщили в пресс-центре МВД.

Мероприятие направлено против наркотиков. Граждане также получат консультации по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.

Петрозаводчане смогут сообщить в полицию о местах хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и распространителях запрещенных веществ по номеру 02 (с мобильного - 102). (фото pixabay.com, JohannesW)