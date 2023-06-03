Жителей Карелии пригласили отметить день рождения заповедника «Кивач»

11 июня в честь дня рождения в заповеднике «Кивач» пройдет день открытых дверей. Посетить мероприятия приглашают всех желающих (0+).

Для гостей подготовлены экскурсии и квест. На некоторые мероприятия нужна обязательная регистрация, предупреждают в группе заповедника в соцсети.

Праздник начнется в 12:00. В полдень напротив воинского захоронения состоится открытие заповедной галереи.

С 12:15 – 14:30 – квест «Заповедные тайны». Задача квеста – найти ответы на вопросы по заданному маршруту за определенное время. Записаться можно здесь.

С 12:00 – 13:00 и 13:00 до 14:00 – бесплатные экскурсии «Водопад Кивач – Дендрарий». Записаться на экскурсию на полдень можно здесь, на 13 часов – здесь. // фото «Петрозаводск говорит»