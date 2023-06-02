02 июня 2023, 20:16
Телеведущий Сергей Белоголовцев готовил калитки на острове Кижи
Для записи своего нового проекта режиссер выбрал Карелию
Телерадиоведущий, актер, режиссер Сергей Белоголовцев снимал в Карелии свой новый проект. Он побывал на острове Кижи, сообщили в группе музея-заповедника ВКонтакте.
Сергей снимал, как готовят знаменитые карельские калитки. Он сам учился их делать, а помогала ведущему знаток традиционной кулинарии Анна Анхимова.
- Кижи — это место, где мне хорошо,
- сказал он.
Уезжая из Карелии, Сергей Белоголовцев пообещал вернуться, написали сотрудники музея. // фото: музей «Кижи» / ВКонтакте