Телеведущий Сергей Белоголовцев готовил калитки на острове Кижи

Телерадиоведущий, актер, режиссер Сергей Белоголовцев снимал в Карелии свой новый проект. Он побывал на острове Кижи, сообщили в группе музея-заповедника ВКонтакте.

Сергей снимал, как готовят знаменитые карельские калитки. Он сам учился их делать, а помогала ведущему знаток традиционной кулинарии Анна Анхимова.

- Кижи — это место, где мне хорошо,

- сказал он.

Уезжая из Карелии, Сергей Белоголовцев пообещал вернуться, написали сотрудники музея. // фото: музей «Кижи» / ВКонтакте