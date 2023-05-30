30 мая 2023, 10:15
О фестивале «Воздух Карелии» расскажут в ходе пресс-конференции в ТАСС
Организаторы крупного фестиваля ответят на вопросы журналистов сегодня в 12:00
30 мая в полдень в пресс-центре ТАСС состоится конференция, посвященная главному музыкальному приключению карельского лета «Воздуха Карелии» (0+).
Участниками пресс-конференции станут лидер группы СерьГА Сергей Галанин, являющийся председателем жюри конкурса «Россия это мы». Также в пресс-конференции примет участие гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, директор спецпроектов продюсерского центра «Интеграция» Михаил Борзин, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, продюсер музыкального фестиваля Максим Мазуровский.
Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.