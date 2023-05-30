30 мая 2023, 10:15
Культура

О фестивале «Воздух Карелии» расскажут в ходе пресс-конференции в ТАСС

Организаторы крупного фестиваля ответят на вопросы журналистов сегодня в 12:00

30 мая в полдень в пресс-центре ТАСС состоится конференция, посвященная главному музыкальному приключению карельского лета «Воздуха Карелии» (0+).

Участниками пресс-конференции станут лидер группы СерьГА Сергей Галанин, являющийся председателем жюри конкурса «Россия это мы». Также в пресс-конференции примет участие гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, директор спецпроектов продюсерского центра «Интеграция» Михаил Борзин, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, продюсер музыкального фестиваля Максим Мазуровский.

Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

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пресс-конференция
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Воздух Карелии
конкурс «Россия это мы»