Жителей Карелии предупреждают об отключениях света с 20 по 26 января

С 20 по 26 января в Карелии ожидаются временные отключения электроэнергии. Как сообщили в «Прионежской сетевой компании», неудобства связаны с реализацией запланированных работ в рамках «Ремонтной программы».

Перебои с электроснабжением возможны в Петрозаводске и 11 районах республики.

Без света временно могут остаться жители Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Муезерского, Олонецкого, Прионежского, Лахденпохского, Питкярантского, Сегежского и Сортавальского округов.

Полный график отключений опубликован на официальном портале правительства Карелии. // фото: АО «ПСК»