Жителей Карелии предупредили об усилении ветра

Неблагоприятного метеорологического явления ожидают синоптики в Карелии 28 января. Об этом предупредили в региональном МЧС, ссылаясь на Карельский ЦГМС.

Погода испортится в период с 12:00 до 15:00, в частности, поднимется сильный ветер. Это произойдет преимущественно в южных районах республики. Ветер будет юго-западным, с порывами 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного метеорологического явления могут попасть Петрозаводск. Суоярви, Костомукша, а также Беломорский, Кемский, Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Муезерский, Пряжинский, Питкярантский, Прионежский, Пудожский, Сортавальский и Сегежский, районы. // фото: freepik.com