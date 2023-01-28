Снег и метель обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, сильный. Температура воздуха днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем в большинстве районов небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем -1;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем -3;

В Олонце днем -4;

В Пудоже днем -6. // фото unsplash.com