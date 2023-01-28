28 января 2023, 09:00
Снег и метель обещают сегодня в Карелии
Днем в Карелии прогнозируют до минус 7, в Петрозаводске до минус 6 градусов
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, сильный. Температура воздуха днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем в большинстве районов небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем -2, -7.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем -1;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем -3;
В Олонце днем -4;
В Пудоже днем -6. // фото unsplash.com