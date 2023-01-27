Ночью воздух местами в Карелии остынет до минус 17 градусов

В субботу в Петрозаводске по-прежнему прохладно. Обещают облачный день, хотя и с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами обещают небольшой снег, днем в большинстве районов также небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -17, днем -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем -1;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью -4, днем -3;

В Олонце ночью -5, днем -4;

В Пудоже ночью -8, днем -6;

В Сегеже ночью -4, днем -3;

В Сортавале ночью -2, днем -1;

В Суоярви ночью -4, днем -3. // фото freepik.com