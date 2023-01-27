Синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 27 января

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, сообщили в республиканском гидрометцентре. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -6, -8.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -5,-10.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Медвежьегорске днем -6;

В Олонце, Сортавале днем -5;

В Пудоже, Суоярви днем -7;

В Сегеже днем -8. // фото unsplash.com