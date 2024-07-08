Жителей Карелии предупредили о взрывах в ближайшие дни

Медвежьегорский щебеночный завод 9-10 июля будет проводить взрывные работы на карьере предприятия. Об этом предупреждает паблик администрации Медвежьегорского района.

Работы будут вестись в период с 9:00 до 18:00. С момента подачи сигнала «Предупредительный» (один продолжительный гудок сирены) и до сигнала «Отбой» (три коротких гудка) вход и въезд в опасную зону запрещен, отмечается в предупреждении.

Жителей и гостей Карелии просят учитывать эту информацию и соблюдать меры безопасности. // Фото: unsplash.com / Luke Jernejcic