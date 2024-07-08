Пограничник из Карелии погиб в Белгородской области

В Сортавале 8 июля прошла церемония прощания с пограничником Константином Антоновым, который погиб при охране границы в Белгородской области. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского района.

Отмечается, что Константин Антонов родился в поселке Хелюля, окончил там школу, а затем Сортавальский колледж. После армии вступил в ряды пограничной службы в Сортавале. С марта этого года наш земляк проходил службу в составе резерва пограничных сил, осуществлявших охрану государственной границы с Украиной в Белгородской области.

28 июня в составе оперативной группы пограничников сержант Константин Антонов вышел на позицию для наблюдения за обстановкой. В это время позиция подверглась атаке украинского FPV-дрона, начиненного взрывчаткой. В результате этой атаки сержант получил смертельные ранения. Ему было 28 лет.

На траурном мероприятии присутствовали родные и близкие погибшего военного, его друзья и сослуживцы. Константин Антонов был похоронен на городском кладбище с воинскими почестями. // Фото администрации Сортавальского района