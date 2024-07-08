Предприятие в Карелии задолжало работникам больше миллиона рублей

Сотрудникам компании «Альянс-Групп» в Карелии в марте текущего года не выплатили зарплату. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Из-за того, что деньги 45 работникам не выплатили в срок, образовалась задолженность в сумме более миллиона рублей. Прокуратура внесла руководству предприятия представление и возбудила дело об административном правонарушении в отношении виновного.

Благодаря этому вмешательству задолженность по заработной плате перед работниками полностью погасили. // фото: pixabay. com