Клещевым энцефалитом заразились уже 5 жителей Карелии

Клещи продолжают присасываться к жителям Карелии, обращения зарегистрированы во всех районах республики. С начала сезона зафиксировано уже пять случаев вирусного энцефалита, сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, на 7 июля в медицинские организации региона обратились из-за присасывания клещей 1 995 человек, в том числе 367 детей. В Петрозаводске зарегистрировали 1 001 обращение, из них по поводу детей – 179.

С начала эпидсезона зафиксировали уже семь случаев клещевого боррелиоза (из них один случай – ребенок до 17 лет). Также пятеро человек заразились клещевым вирусным энцефалитом, из них двое – дети до 17 лет. // фото: unsplash.com