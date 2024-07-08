Новые торговые павильоны появятся в разных районах Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска объявила аукционы на размещение торговых объектов в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Так, на улице Пограничной появится павильон для продажи овощей и фруктов. На улице Шотмана будут продавать кондитерские изделия. На Первомайском проспекте откроют торговлю товарами повседневного спроса.

На Онежской набережной появятся точки для продажи сувенирной продукции и для фото-видеосъемки. На улице Московской откроют павильон с мороженым. На Соломенском шоссе будут продавать продовольственные товары.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8142) 71-34-62. // Фото «Петрозаводск говорит»