Жителей Карелии предупредили о морозе предстоящей ночью

Предстоящая ночь в республике будет весьма холодной. Об этом предупредили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

В условиях арктического воздуха в ночное время в Карелии окрепнут морозы. Температура воздуха опустится до -10-15, местами до -20 градусов. В Петрозаводске ожидается до -12-14 градусов.

Напомним: ранее в Гидрометцентре РК предупреждали о приходе холода в республику. Также синоптики объявили, что выпавший снег в ближайшие недели не растает. // Фото «Петрозаводск говорит»