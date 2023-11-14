Заметное похолодание идет в Карелию

В Карелию пришла настоящая зима. Понедельник, 13 ноября, стал переломным днем в переходе от осени к зимнему сезону, рассказали в Гидрометцентре РК.

По данным синоптиков, в ближайшие два дня республика будет оставаться в тыловой части циклона, и погода будет неустойчивой. В дневные часы ожидаются осадки в виде снежных зарядов. Температурный фон на 1-3 градуса будет отставать от нормы: температура воздуха составит на юге от -3°С до -7°С, по северным районам от -6°С до -12°С в течение суток.

С четверга с приходом Скандинавского антициклона давление повысится, осадки прекратятся, а температура понизится еще сильнее. В ночные часы за счет радиационного выхолаживания похолодает до -8, -13°С, на севере до -18, -21°С, днем температура воздуха не превысит -4, -9°С, на севере -8, -13°С. Температурный фон опустится на 4-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу метеорологов, до конца ноября оттепели вряд ли придут в республику. Выпавший снег уже не растает, а в третьей декаде месяца его прибавится. // Фото «Петрозаводск говорит»