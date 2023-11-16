16 ноября 2023, 06:30
Небольшой снег прогнозируют сегодня в Карелии
Синоптики дали прогноз на 16 ноября: может быть скользко
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -4, -6, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха -4,-9, по северным районам местами до -13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -10;
В Кондопоге, Пудоже днем -4;
В Медвежьегорске, Суоярви днем -6;
В Олонце, Сортавале днем -3;
В Сегеже днем -9. // фото «Петрозаводск говорит»