Мороз ударит сегодня ночью в Карелии
В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии также облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6,-11, по северным районам при прояснениях местами до -17, днем -4,-9, по северным районам местами до -13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале -14, днем -10;
В Кондопоге ночью -11, днем -4;
В Медвежьегорске ночью -12, днем -6;
В Олонце ночью -10, днем -3;
В Пудоже ночью -10, днем -4;
В Сегеже ночью -14, днем -9;
В Сортавале ночью -8, днем -3;
В Суоярви ночью -12, днем -6. // фото «Петрозаводск говорит»