Мороз ударит сегодня ночью в Карелии

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6,-11, по северным районам при прояснениях местами до -17, днем -4,-9, по северным районам местами до -13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале -14, днем -10;

В Кондопоге ночью -11, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -12, днем -6;

В Олонце ночью -10, днем -3;

В Пудоже ночью -10, днем -4;

В Сегеже ночью -14, днем -9;

В Сортавале ночью -8, днем -3;

В Суоярви ночью -12, днем -6. // фото «Петрозаводск говорит»