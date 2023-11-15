Мороз начнет усиливаться сегодня в Карелии

Сегодня, 15 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, -4°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, -7°С, на севере -7, -12°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-11, ясно.

В Сегеже -2-9, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1-3, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Kajetan Sumila