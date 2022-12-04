Жителей Карелии предупредили о массовых отключениях электричества

С понедельника в Карелии вновь будут отключать электричество. Временные отключения вызваны ремонтными работами. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

С 5 по 11 декабря электричество будут отключать в населенных пунктах Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сегежского и Сортавальского районов, а также в Петрозаводске и Костомукше.

В карельской столице электричество отключат 5 декабря с 10:00 до 16:00 в Соломенном на улицах Лесопильная, Садовая, Горная. А 8 декабря электричества не будет с 10:00 до 16:00 в местечке Зимник, Бараний Берег.

Подробный график по дням и времени отключения можно посмотреть здесь. // фото «Петрозаводск говорит»