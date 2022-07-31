Жителей Карелии попросили помнить о безопасности на воде

В МЧС по РК напомнили жителям республики правила поведения на воде. Вода не прощает тех, кто игнорирует основополагающие меры безопасности, отметили в ведомстве.

Так, спасатели советуют не купаться и не нырять в незнакомом месте. Не стоит заплывать далеко. Надувные матрасы стоит использовать для загара на берегу или, в крайнем случае, для купания на мелководье. Заплывать на них далеко категорически не рекомендуется. Матрас может спустить воздух, а доплыть обратно у человека может не хватить сил.

Взрослых попросили не оставлять детей без присмотра на водоеме. Если ребенок не умеет плавать, стоит использовать спасательный жилет. Он должен быть по размеру и не должен болтаться на ребенке. Фото МЧС по РК