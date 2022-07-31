Кот разорвал заползшую во двор змею в Карелии

В поселке Лендеры Муезерского района домашний кот разорвал гадюку, которая заползла во двор. Об этом пишет паблик «Весь Петрозаводск. Карелия».

По словам хозяина питомца, кот принес свою добычу, чтобы отчитаться о работе.

«Если еще кто-то сомневается, взять ли к себе в дом кота, советую обязательно взять. Сегодня наш кот помог нам избавиться от гадюки, которая заползла к нам во двор. Как и полагается, добычу доставил до двери. Будьте бдительны!» Фото паблика «Весь Петрозаводск. Карелия»