Реалити-шоу с Дмитрием Губерниевым снимут в Рускеале и Сортавале

В Карелии в августе будет сниматься новое спортивно-интеллектуальное реалити-шоу «Вызов». Ведущим проекта станет известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Съемки шоу будут проходить в Приладожье. Как сообщает паблик горного парка «Рускеала», 6-8 августа Итальянский карьер будет закрыт для посещения из-за съемок проекта.

В течение августа реалити-шоу также будут снимать в Сортавале. Как сообщали ранее в администрации города, съемочная группа скупила все гостиничные номера на территоии Сортавалы на период работы. Фото паблика администрации Сортавалы