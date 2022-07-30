30 июля 2022, 15:48
Реалити-шоу с Дмитрием Губерниевым снимут в Рускеале и Сортавале
Итальянский карьер в Рускеале на три дня закроют для посещения
В Карелии в августе будет сниматься новое спортивно-интеллектуальное реалити-шоу «Вызов». Ведущим проекта станет известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев.
Съемки шоу будут проходить в Приладожье. Как сообщает паблик горного парка «Рускеала», 6-8 августа Итальянский карьер будет закрыт для посещения из-за съемок проекта.
В течение августа реалити-шоу также будут снимать в Сортавале. Как сообщали ранее в администрации города, съемочная группа скупила все гостиничные номера на территоии Сортавалы на период работы. Фото паблика администрации Сортавалы