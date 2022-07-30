По всей Карелии пройдут отключения электричества

На неделе с 1 по 7 августа сотрудники «Прионежской сетевой компании» будут вести ремонтные работы на объектах энергетики республики. В связи с этим ожидаются отключения электричества.

Временные перебои возможны в Петрозаводске (микрорайон Птицефабрика), а также в Калевальском, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Медвежьегорском, Лоухском, Кемском, Муезерском, Сегежском и Олонецком районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят жителям республики извинения за доставленные неудобства. Фото: unsplash.com