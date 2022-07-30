Важенка с олененком попозировали видеоловушке в Карелии

Заповедник «Костомукшский» опубликовал видео важенки с олененком в карельском лесу. Ролик появился в паблике учреждения.

«В таком раннем возрасте у малыша нет никаких средств защиты, только быть рядом с мамой. А угроз много - хищники, браконьеры, антропогенные ловушки. Поэтому такие видео сотрудники заповедника всегда смотрят с надеждой - очень хочется, чтобы больше оленят выживало»,

- прокомментировали видео работники заповедника.