30 июля 2022, 09:31
Граждане Бразилии и Перу обращались за медицинской помощью в Карелии
Карельские медики помогли тысячам иностранцев в этом году
В 2022 году за медицинской помощью в Карелии обратились 3860 иностранцев. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Карельские медики помогли людям из 53 стран. Среди них граждане Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Перу, Кубы, США, Замбии и Японии.
В поликлиники обратились около 80 человек из Казахстана и Финляндии. Было много и граждан Китая - 53 человека. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com