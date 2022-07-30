Граждане Бразилии и Перу обращались за медицинской помощью в Карелии

В 2022 году за медицинской помощью в Карелии обратились 3860 иностранцев. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Карельские медики помогли людям из 53 стран. Среди них граждане Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Перу, Кубы, США, Замбии и Японии.

В поликлиники обратились около 80 человек из Казахстана и Финляндии. Было много и граждан Китая - 53 человека. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com