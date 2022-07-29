Удар молнии в землю в Петрозаводске попал на видео

В Петрозаводске местному жителю удалось заснять момент удара молнии в землю. Ролик публикует сообщество «Погода Петрозаводска и Карелии».

Судя по описанию, все случилось сегодня вечером. Горожанин снимал на видео непогоду, когда внезапно в кадр попал удар молнии, который попал в землю. Следом послышались раскаты грома.

Инцидент произошел на Перевалке, на улице Пархоменко. Фото: скриншот видео паблика «Погода Петрозаводска и Карелии»