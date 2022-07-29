В Карелии проведены мероприятия антинаркотической направленности

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков проводили информационно-разъяснительную работу, направленную на формирование у молодежи негативного отношения к потреблению наркотиков и психотропных веществ.

«Более 300 соответствующих событий и акций реализовано организаторами, большей частью – среди молодежи. Кроме пагубного воздействия им рассказывали также о правовых последствиях за участие в незаконном обороте подобных веществ»,

- отметили в пресс-службе МВД.

Кроме того, специалистами ведомства проводилась дополнительная работа с учащимися. В более чем 30 учебных учреждениях республики состоялись беседы антинаркотической направленности. Так, в Кондопоге она прошла в формате круглого стола, в Олонце и Прионежье – в рамках военно-спортивной игры, в Пудоже превратилась в акцию с раздачей волонтерами тематических буклетов. Фото: kros.aptrg.gov.spb.ru.