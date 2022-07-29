В субботу в Петрозаводске будут массово останавливать автомобили

В субботу, 30 июля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Автомобилистов ждут сплошные проверки на дорогах. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.

Стражи порядка обращаются за помощью к горожанам. Жителей Петрозаводска просят сообщать о нетрезвых людях, садящихся за руль. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рейды по поимке пьяных водителей пройдут по всей республике 29-31 июля. Фото ГИБДД Петрозаводска