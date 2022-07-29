Чемпион по валке леса помог жительнице поселка Элисенваара

Чемпион России среди вальщиков леса Александр Соколов помог жительнице поселка Элисенваара. Он спилил дерево, угрожавшее ее жизни и здоровью. Кроме него за решение проблемы никто не брался.

Об этой истории рассказал глава минприроды Карелии Андрей Карпилович. Начало решения проблемы было положено две недели назад во время рабочей поездки губернатора Артура Парфенчикова в Лахденпохский район. К нему обратилась жительница поселка Элисенваара с просьбой спилить березу, которая выросла у ее дома и угрожала жизни и здоровью хозяйки. Галине Петровне пообещали помочь.

Андрей Карпилович, присутствовавший на встрече, обратился к действующему чемпиону России среди вальщиков леса Александру Соколову и к энергетикам. Дело в том, что убрать березу оказалось сложной технической задачей – дерево задевало линии электропередачи, и в случае неправильного спила жилые дома могли остаться без света.

Александр откликнулся. Ведомство скоординировало его работу с энергетиками. С помощью специальных инструментов и правильно рассчитаной траектории падения дерева проблема была устранена. Галина Петровна выразила благодарность всем, кто откликнулся на ее просьбу, отметив, что ранее никто не мог помочь ей, смог только Александр. Фото: минприроды РК.