28 июня 2023, 09:36
Жителей Карелии настоятельно просят не жечь тополиный пух
Минприроды республики предупредило об опасности пожаров
Не жечь тополиный пух просят жителей Карелии. Предупреждение об этом опубликовали в группе Минприроды республики ВКонтакте.
Специалисты объяснили, что горящий пух способен спровоцировать пожар. Он горит быстро и хорошо, причем воспламениться может от непотушенного окурка или даже случайной искры.
Поэтому людей просят быть осторожными, не разводить огонь рядом с пухом, не бросать сигареты. Следует объяснять детям, что пух не нужно поджигать. Дачники должны убрать пух в своих дворах. // фото: www.istockphoto.com