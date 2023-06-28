Жителей Карелии настоятельно просят не жечь тополиный пух

Не жечь тополиный пух просят жителей Карелии. Предупреждение об этом опубликовали в группе Минприроды республики ВКонтакте.

Специалисты объяснили, что горящий пух способен спровоцировать пожар. Он горит быстро и хорошо, причем воспламениться может от непотушенного окурка или даже случайной искры.

Поэтому людей просят быть осторожными, не разводить огонь рядом с пухом, не бросать сигареты. Следует объяснять детям, что пух не нужно поджигать. Дачники должны убрать пух в своих дворах. // фото: www.istockphoto.com