28 июня 2023, 09:16
После долгого простоя в Олонце откроют физиокабинет
Физиотерапия скоро снова будет доступна в Олонецкой ЦРБ
Физиотерапевтический кабинет в Олонецкой ЦРБ готовят к открытию. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Он рассказал, что горожане и жители района обращались к нему и главврачу больницы с такой просьбой.
- Сообщаю, что физиотерапевтический кабинет после длительного простоя готовится к открытию. Его капитально отремонтировали,
- уточнил министр.
Заменили электропроводку, двери, окна, полы, покрасили стены и потолки. В данный момент монтируют новое оборудование, собирают мебель. Кабинет снова начнет работать в начале июля. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте