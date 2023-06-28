После долгого простоя в Олонце откроют физиокабинет

Физиотерапевтический кабинет в Олонецкой ЦРБ готовят к открытию. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он рассказал, что горожане и жители района обращались к нему и главврачу больницы с такой просьбой.

- Сообщаю, что физиотерапевтический кабинет после длительного простоя готовится к открытию. Его капитально отремонтировали,

- уточнил министр.

Заменили электропроводку, двери, окна, полы, покрасили стены и потолки. В данный момент монтируют новое оборудование, собирают мебель. Кабинет снова начнет работать в начале июля. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте