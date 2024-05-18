18 мая 2024, 11:02
Жителей и гостей Петрозаводска попросили не ездить на Чертов стул
На популярном туристическом объекте карельской столицы сегодня проводится противоклещевая обработка
Жителей и гостей Петрозаводска попросили не ездить на Чертов стул. Соответствующее объявление появилось в паблике ботанического сада ПетрГУ.
По данным источника, сегодня, 18 мая, на территории ботанического сада и урочища Чертов стул проводится противоклещевая обработка.
Во время проведения работ экспозиции ботанического сада будут закрыты. // Фото «Петрозаводск говорит»