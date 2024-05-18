18 мая 2024, 11:02
Общество

Жителей и гостей Петрозаводска попросили не ездить на Чертов стул

На популярном туристическом объекте карельской столицы сегодня проводится противоклещевая обработка

Жителей и гостей Петрозаводска попросили не ездить на Чертов стул. Соответствующее объявление появилось в паблике ботанического сада ПетрГУ.

По данным источника, сегодня, 18 мая, на территории ботанического сада и урочища Чертов стул проводится противоклещевая обработка.

Во время проведения работ экспозиции ботанического сада будут закрыты. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
Чертов стул
ботанический сад
обработка
клещ
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