Жителей и гостей Петрозаводска попросили не ездить на Чертов стул. Соответствующее объявление появилось в паблике ботанического сада ПетрГУ.

По данным источника, сегодня, 18 мая, на территории ботанического сада и урочища Чертов стул проводится противоклещевая обработка.

Во время проведения работ экспозиции ботанического сада будут закрыты. // Фото «Петрозаводск говорит»