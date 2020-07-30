Жителей дома на севере Карелии по ночам изводит странный звук

Жильцы дома по улице Карельской в Костомукше второй месяц мучаются от того, что не могут спать по ночам из-за странного шума, похожего на сигнализацию, сообщает «64 параллель».

Звуки раздаются в период с ноля до двух-трех часов ночи, то каждые 2-3 минуты, то с перерывом в 30-40 минут. Долгое время жильцы грешили на соседний сетевой магазин, думая, что срабатывает его сигнализация. Они даже обращались на горячую линию этой сети, там обещали разобраться, принять меры, но толку не было.

После этого одна из жительниц написала в Роспотребнадзор и мэрию города. Из последней пришел ответ с извинениями и обещаниями исправить ситуацию, но ничего не изменилось.

После последнего обращения жильцов в редакцию 29 июля, журналисты сами обратились в полицию. Ответ стал неожиданностью.

«Там пояснили, что современные сигнализации не срабатывают на внешний периметр, не издают такие звуки, которые беспокоят местных жителей. Если происходит что-то подозрительное внутри помещений, то сигнал поступает на пульт охраны, то есть сигнализация не «орет» на всю улицу»,

- пишет издание.

Если это не магазин, то что? Кто знает, что это, помогите жильцам.