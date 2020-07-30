ПетрГУ вошел в число 30 лучших вузов России

Петрозаводский госуниверситет улучшил свои позиции в рейтинге лучших вузов страны. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Так, ПетрГУ признан лучшим среди всех опорных вузов России. По Северо-Западу наш университет занимает пятое место, пропустив вперед только высшие учебные заведения Санкт-Петербурга. В целом по стране наш госуниверситет расположился на 27-28 позиции.

Вузы оценивались по шести критериям: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое предпринимательство.

Всего в рейтинг вошли 337 университетов и институтов России.