30 июля 2020, 15:49
ПетрГУ вошел в число 30 лучших вузов России
Опорный вуз Карелии добился серьезного признания в рейтинге ведущих университетов нашей страны
Петрозаводский госуниверситет улучшил свои позиции в рейтинге лучших вузов страны. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
Так, ПетрГУ признан лучшим среди всех опорных вузов России. По Северо-Западу наш университет занимает пятое место, пропустив вперед только высшие учебные заведения Санкт-Петербурга. В целом по стране наш госуниверситет расположился на 27-28 позиции.
Вузы оценивались по шести критериям: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое предпринимательство.
Всего в рейтинг вошли 337 университетов и институтов России.