Сквер у мэрии Петрозаводска заметно обновится

В сквере Горсовета, расположенном рядом со зданием мэрии Петрозаводска, продолжаются масштабные работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К настоящему времени закончен первый этап демонтажа старого покрытия. Укладывается новая кабельная линия. В рамках подготовки к столетию Карелии в сквере проложат новые пешеходные дорожки, отремонтируют систему освещения и лестницы.

Отмечается, что старая брусчатка будет заменена натуральным камнем. Но и брусчатку не выбросят - ее используют на других общественных территориях карельской столицы.

Как отметили в мэрии, завершить благоустройство сквера Горсовета планируется к осени.