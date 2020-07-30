30 июля 2020, 15:00
Сквер у мэрии Петрозаводска заметно обновится
Благоустройство сквера Горсовета в карельской столице планируют закончить до конца лета
В сквере Горсовета, расположенном рядом со зданием мэрии Петрозаводска, продолжаются масштабные работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
К настоящему времени закончен первый этап демонтажа старого покрытия. Укладывается новая кабельная линия. В рамках подготовки к столетию Карелии в сквере проложат новые пешеходные дорожки, отремонтируют систему освещения и лестницы.
Отмечается, что старая брусчатка будет заменена натуральным камнем. Но и брусчатку не выбросят - ее используют на других общественных территориях карельской столицы.
Как отметили в мэрии, завершить благоустройство сквера Горсовета планируется к осени.