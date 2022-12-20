Житель Пряжинского района обвиняется в незаконном хранении оружия

Житель поселка Кудама летом 2013 года в лесу обнаружил винтовку Мосина, а также патроны к ней. Он привел ее в рабочее состояние и незаконно хранил дома. А прошедшим летом угрожал родственнику убийством из данного оружия. Теперь его ждет скамья подсудимых.

В июне на рыбалке, находясь в пьяном состоянии, после ссоры обвиняемый угрожал убийство и стрелял не менее пяти раз в сторону родственника. По сообщению пресс-службы прокуратуры республики, было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - 119 (угроза убийством) и 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

На сегодняшний день расследование по нему завершено, а надзорным ведомством утверждено обвинение. Материалы дела уже направлены в суд. Стоит отметить, что свою вину в совершении данных преступлений обвиняемый признал в полностью.