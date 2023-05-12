Житель Прионежья отдал мошенникам почти 800 тысяч рублей

В полицию Прионежского района в четверг обратился 64-летний местный житель. Он рассказал, что мошенники выманили у него 795 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил пенсионер, вечером ему стали поступать звонки с неизвестных номеров. Собеседники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили мужчину, что кто-то пытается украсть его деньги. Чтобы спасти накопления, требовалось обналичить их и перевести на несколько безопасных счетов.

В итоге пожилой человек отправился в крупный торговый центр и выполнил все требования. Только потом он понял, что его обманули.

По заявлению мужчины проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. // Фото: unsplash.com