Житель Прионежского района осужден за продажу патронов

В Прионежском районе суд вынес приговор 23-летнему местному жителю по уголовному делу, возбужденного по статье 222 УК РФ за незаконное хранение и незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию. Обвинение было поддержано прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

История, завершившаяся судимостью, началась для молодого человека в прошлом году, когда при разборе заброшенной хозяйственной постройки обнаружил коробку с 16 патронами к пистолету, которые он оставил у себя. Спустя несколько месяцев решил продать их через популярный интернет-сервис. Когда объявление было размещено, им заинтересовались сотрудников полиции.

В итоге боеприпасы были изъяты. Экспертиза подтвердила их пригодность для стрельбы. Суд признал мужчину виновным. Приговор – четыре 4 года лишения свободы. Но с учетом положительных характеристик подсудимого наказание признано условным – с испытательным сроком 3 года, которые он проведет под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Фото: istockphoto.