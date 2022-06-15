В Петрозаводске ищут очевидцев наезда велосипедиста на пешехода

В Петрозаводске 8 июня около двух часов дня в районе дома №15А по улице Ровио на тротуаре велосипедист наехал на пешехода. В результате происшествия пострадала 65-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции карельской столицы, пенсионерка получила травмы и сейчас проходит лечение.

«Велосипедисту на вид 14 - 15 лет. На нем был голубой шлем. Велосипед – светло-синий. Виновник с места происшествия скрылся – в ГИБДД о случившемся не сообщил, помощь пострадавшей не оказал»,

- рассказали в ведомстве.

В связи с чем, очевидцев просят откликнуться. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото: istockphoto.