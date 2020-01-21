Житель Петрозаводска выступил против «мусорных поборов»

Петрозаводская пенсионерка Наталья Кукушкина подал в суд на регионального оператора по обращению с отходами – ООО «Автоспецтранс». Интересы женщины представлял ее муж Владимир Кукушкин. Семья живет в доме на улице Пробной, который несколько лет назад пострадал от взрыва газа. Мужчина пытался доказать, что его семья ежемесячно переплачивает сотни рублей за вывоз мусора, и что плата в принципе рассчитывается неправильно.

Сейчас, по словам Владимира Кукушкина, им начисляют 370 рублей за четверых прописанных в квартире. Такие суммы появились как раз после создания в Карелии регионального оператора.

– Региональный оператор за время своей работы не внес ничего нового для улучшения работы. Только тариф неимоверно увеличился… Это вопиющая несправедливость! – говорит пенсионер.

Владимир Кукушкин полагает, что плата за вывоз коммунальных отходов выше правильной в 7-8 раз. Такой вывод он делает на основе проведенного его семьей эксперимента. Кукушкины долгое время тщательно взвешивали весь выкидываемый ими мусор.

– Все предыдущие два года вот эти кулечки и узелки, перед тем как вынести в контейнер, я взвешивал. Регистрировал результат и записывал, сколько выброшено. Показывал соседям как свидетелям, они подписывали. И выяснилось, что наша семья выкидывает 14, 16, 18, максимум 20 килограммов мусора в месяц.

Далее пенсионер применяет тариф, установленный профильным Госкомитетом Карелии в апреле 2018 года: 2445 рублей за тонну мусора. Или 2,4 рубля за кило. Из этого Кукушкин делает вывод, что его семья должна платить в месяц за вывоз мусора порядка 50 рублей.

Отметим, что сейчас тариф уже другой – 4130 рублей за тонну. Однако даже в этом случае, следуя логике пенсионера, Кукушкины выкидывают мусора на сто рублей – но уж никак не на 370.

– Региональный оператор этот тариф игнорирует и не использует его! – возмущался мужчина в суде. – Вот эта цифра – 93,7 рубля – как она появляется для нашей семьи? Мне ответа никто до сих пор не дал.

Мужчина заметил, что примерно столько люди и платили раньше, до появления регионального оператора. Пришедший на суд директор одной из управляющих компаний Петрозаводска Николай Мартыненко добавил также, что раньше и норматив сбора мусора на одного человека был гораздо ниже – 1,034 кубометра в год. Сейчас предполагается, что каждый человек выбрасывает в среднем два куба отходов в месяц.

Позиция ООО «Автоспецтранс» в суде была предельно простой. Специалист, представлявший компанию, сообщила, что их деятельность регулируется нормативными актами. Порядок оплаты утвержден постановлением Правительства России, нормативы накопления отходов устанавливаются Министерством строительства и ЖКХ Карелии, а тарифы назначаются профильным Госкомитетом на уровне региона. Соответственно, и претензий к региональному оператору быть не может, а откуда взялся норматив, нужно спрашивать у Минстроя.

Судья Наталья Балицкая в удовлетворении иска ожидаемо отказала. Она, впрочем, пояснила, почему вынесла именно такое решение.

– У регионального оператора выбора нет, каким тарифом руководствоваться. Если вы не согласны с тарифами и нормативами, обжалуйте их в установленном порядке,

– сказала Наталья Балицкая.

Иными словами, пенсионеру нужно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

Справедливости ради отметим, что в Карелии, по сравнению с другими регионами, платят не так уж много. Например, в Архангельской области и норматив накопления выше, и плата в результате больше.

Несмотря на то, что иск Кукушкиных явно напоминал битву Дон Кихота с ветряной мельницей, вопросы к людям, отвечающим за вывоз мусора, возникли не на пустом месте. Действительно, мы привыкли платить за потребленную нами воду, за использованное электричество. Мы можем экономить их или тратить на полную катушку, это наш выбор. С мусором, как показали опыты Владимира Кукушкина, такие фокусы не проходят.

Представитель регионального оператора пояснил порталу «Петрозаводск говорит», что выбрасываемый мусор измеряется не по весу, а по объему. Но, во-первых, в постановлении Госкомитета по ценам и тарифам указаны оба параметра, и почему бы людям не ориентироваться на один из них? А во-вторых: если семья Кукушкиных выяснит, что и по объему они выкидывают отходов меньше положенного – разве им что-то пересчитают? Весьма сомнительно.

Есть и другие вопросы. Например, как быть сознательным гражданам, которые сортируют мусор, выкидывая отдельно пластик, стекло и макулатуру? Вывозом и дальнейшей переработкой этих отходов занимается не регоператор, а частные фирмы. Они берут на себя часть мусора, который иначе пошел бы в общие контейнеры. А люди, занимаясь сортировкой, таким образом снижают объемы отправляемых на свалку отходов; но платят наравне со всеми! Рассуждения главы Карелии том, что жителей Карелии за раздельный сбор надо бы поощрять, материального выражения пока не получили, и пока это – чистая блажь.

Вопиющая несправедливость, как сказал бы пенсионер Владимир Кукушкин. Впрочем, внедрение в Карелии раздельного сбора мусора – отдельная и весьма болезненная тема. И мы к ней еще обязательно вернемся.