Житель Петрозаводска стал жертвой группы мошенников

В полицию Петрозаводска обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Злодеи использовали несколько схем. Сперва они выступили от лица компании, предоставляющей услуги сотовой связи, и узнали паспортные данные мужчины под предлогом продления договора. Затем в дело включились лжесотрудники Центробанка и ФСБ. Горожанина убедили перевести личные накопления на некий резервный счет, а также взять два кредита. Мужчине угрожали возбуждением против него уголовного дела.

В итоге мошенники заполучили 1 310 000 рублей. Петрозаводчанин далеко не сразу понял, что его обманывают. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes