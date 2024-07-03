03 июля 2024, 15:34
Житель Петрозаводска стал жертвой группы мошенников
Аферисты выманили у мужчины из карельской столицы 1,3 миллиона рублей
В полицию Петрозаводска обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Злодеи использовали несколько схем. Сперва они выступили от лица компании, предоставляющей услуги сотовой связи, и узнали паспортные данные мужчины под предлогом продления договора. Затем в дело включились лжесотрудники Центробанка и ФСБ. Горожанина убедили перевести личные накопления на некий резервный счет, а также взять два кредита. Мужчине угрожали возбуждением против него уголовного дела.
В итоге мошенники заполучили 1 310 000 рублей. Петрозаводчанин далеко не сразу понял, что его обманывают. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes