Житель Петрозаводска пытался заработать и потерял миллионы

В полицию Петрозаводска обратился 56-летний горожанин. Он рассказал, что доверился неизвестным и потерял много денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему предложили получать дополнительный заработок на инвестициях. Гарантировались высокие доходы, минимальные риски и полное сопровождение сделок. Мужчина согласился и начал переводить свои и заемные деньги на счета неизвестных людей, думая, что инвестирует. В итоге злодеи получили почти два миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»