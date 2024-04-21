Житель Петрозаводска поговорил по телефону и стал жертвой преступления

В полицию Петрозаводска обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников и потерял 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он получил письмо от банка, в котором говорилось, что он имеет задолженность по кредиту. При этом никаких займов горожанин не оформлял.

В беседе с полицейскими мужчина вспомнил, что некоторое время назад у него состоялся странный телефонный разговор. Собеседник представился сотрудником компании, предоставляющей услуги сотовой связи, и сообщил, что у клиента истекает договор. У мужчины запросили его паспортные данные, которые он предоставил. На этом разговор закончился. После этого петрозаводчанин не смог попасть в свой аккаунт на портале госуслуг.

Полиция выяснила, что злодеи воспользовались персональными данными горожанина и оформили на его имя кредит. Деньги были переведены на посторонние счета.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann