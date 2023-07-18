18 июля 2023, 17:42
Житель Петрозаводска под видом девушки выманил деньги у 19 мужчин
Мошенник знакомился в соцсети и лишил жертв более 670 тысяч рублей
Ранее не судимый 32-летний петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Дело передали в суд, мужчине вменяют 19 преступных эпизодов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Следователи считают, что с марта по ноябрь 2021 года обвиняемый, находясь в Петрозаводске, зарегистрировал в соцсети аккаунты от имени женщин. Он знакомился и общался с мужчинами от имени девушек и под разными предлогами просил перечислить деньги.
В итоге пострадали 19 жителей различных регионов России в возрасте от 20 до 33 лет. Причиненный материальный ущерб составил от шести до 334 тысяч рублей. Общая сумма похищенных денег составила более 670 тысяч рублей. Мошеннику грозит наказание до шести лет лишения свободы. // фото: www.freepik.com