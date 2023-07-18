Житель Петрозаводска под видом девушки выманил деньги у 19 мужчин

Ранее не судимый 32-летний петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Дело передали в суд, мужчине вменяют 19 преступных эпизодов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Следователи считают, что с марта по ноябрь 2021 года обвиняемый, находясь в Петрозаводске, зарегистрировал в соцсети аккаунты от имени женщин. Он знакомился и общался с мужчинами от имени девушек и под разными предлогами просил перечислить деньги.

В итоге пострадали 19 жителей различных регионов России в возрасте от 20 до 33 лет. Причиненный материальный ущерб составил от шести до 334 тысяч рублей. Общая сумма похищенных денег составила более 670 тысяч рублей. Мошеннику грозит наказание до шести лет лишения свободы. // фото: www.freepik.com