Спецназовец в Карелии ехал на службу и задержал пьяного водителя

Сотрудник карельского СОБР «Карху» задержал мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Спецназовец ехал на службу, сообщили в Росгвардии.

Подполковник полиции заметил водителя, грубо нарушавшего ПДД. Автомобилист превышал скорость, при перестроении использовал запрещенные маневры, проявлял агрессию по отношению к другим участникам движения.

Офицер Росгвардии блокировал машину нарушителя, отстранил водителя от управления и передал прибывшему на место экипажу ГИБДД. При проведении медосвидетельствования выяснилось, что задержанный был пьян. // фото: Росгвардия