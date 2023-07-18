18 июля 2023, 17:17
Спецназовец в Карелии ехал на службу и задержал пьяного водителя
Подполковник полиции заметил нарушителя и блокировал его автомобиль
Сотрудник карельского СОБР «Карху» задержал мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Спецназовец ехал на службу, сообщили в Росгвардии.
Подполковник полиции заметил водителя, грубо нарушавшего ПДД. Автомобилист превышал скорость, при перестроении использовал запрещенные маневры, проявлял агрессию по отношению к другим участникам движения.
Офицер Росгвардии блокировал машину нарушителя, отстранил водителя от управления и передал прибывшему на место экипажу ГИБДД. При проведении медосвидетельствования выяснилось, что задержанный был пьян. // фото: Росгвардия