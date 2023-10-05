Житель Петрозаводска отдал деньги, но не дождался своего заказа

В полицию Петрозаводска обратился 65-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, некоторое время назад он заказал в Интернет-магазине лодочный мотор. Его попросили сразу же оплатить товар. При этом мужчине пообещали в случае полной оплаты бесплатную доставку.

В итоге пенсионер перевел на указанный счет более 40 тысяч рублей. Его не смутило, что счет был зарегистрирован на физическое лицо. Своего товара он так и не дождался.

По заявлению горожанина проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson